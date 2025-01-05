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Беспилотник ВСУ поразил автомобиль с пятью российскими пропагандистами в Донецкой области﻿. Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС, сообщает Деловая столица.

Удар по автомобилю пропагандистов произошел во время их движения по трассе Донецк — Горловка, в результате чего один из них не выжил.

Погиб внештатный корреспондент российского издания "Известия" Александр Мартемьянов, около 10 лет освещавший события на Донбассе и создававший фейковые сюжеты.

Кроме него, во время удара в автомобиле находились еще четверо пропагандистов. О двух из них сообщило "РИА Новости", а еще о двух — издание "Блокнот".

По информации "РИА Новости", Мартемьянов оказался в автомобиле с другими пропагандистами из-за проблем с собственным транспортом. В момент движения удар пришелся именно на место, где он сидел.

Четверо других людей получили ранения разной степени тяжести, в том числе Максим Романенко из издания "РИА Новости" и Михаил Кевхиев.