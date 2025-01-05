В РФ разбился военный вертолет Ми-8, росСМИ пишут о гибели экипажа
В Воронежской области РФ, 1 января, упал военный вертолет Ми-28. Об этом пишет Astra со ссылкой на источники, сообщает Зеркало недели.
После падения вертолет загорелся. Это произошло около 18:00. Воздушное судно упало в поле в Каменском районе.
Согласно данным СМИ, на борту во время падения находились два члена экипажа. Никто из них не выжил.
Вертолет разбился в 250 км от линии фронта. Что стало причиной аварии, неизвестно.
Российский вертолет Ми-28 предназначен для обнаружения и уничтожения бронированной техники, а также воздушных целей врага.