В РФ разбился военный вертолет Ми-8, росСМИ пишут о гибели экипажа

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В Воронежской области РФ, 1 января, упал военный вертолет Ми-28. Об этом пишет Astra со ссылкой на источники, сообщает Зеркало недели.

После падения вертолет загорелся.﻿ Это произошло около 18:00. Воздушное судно упало в поле в Каменском районе.

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Согласно данным СМИ, на борту во время падения находились два члена экипажа. Никто из них не выжил.

Вертолет разбился в 250 км от линии фронта. Что стало причиной аварии, неизвестно.

Российский вертолет Ми-28 предназначен для обнаружения и уничтожения бронированной техники, а также воздушных целей врага.