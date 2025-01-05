Сырский заявил, что ВСУ начали использовать на фронте дроны с оптоволокном

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Силы беспилотных систем ВСУ уже применяют на фронте БПЛА с оптоволоконным каналом управления. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает Левый берег.

Главком провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. На совещании, в частности, подвели итоги работы за декабрь.

Как рассказал Сырский, наблюдается дальнейший рост применения беспилотных систем на поле боя. Враг увеличил долю ударных беспилотников с оптоволоконным каналом управления, создающих угрозу боевой технике во время ее перемещения.

"Однако и мы не стоим на месте и тоже приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне, что расширяет возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава" , - заявляет Главнокомандующий.

Сырский также отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести наших беспилотных систем. Безоговорочным лидером в этом Сырский назвал полк беспилотных систем майора Роберта Бровди (Мадяра - ред.).

В декабре операторы беспилотных систем Сил обороны Украины поразили более 54 тысяч целей врага. Почти половина этого результата — 49% — обеспечили дроны-камикадзе, — подчеркивает Сырский.

Он отметил, что самые высокие показатели продемонстрировали подразделения БПС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

Сырский поблагодарил воинов за стойкость и результативность в уничтожении врага.

Кроме того, главнокомандующий заслушал доклады командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского, представителей структурных подразделений Генерального штаба, видов и родов Вооруженных сил, различных составляющих Сил обороны относительно результатов работы и развития способностей подразделений БпС - авиационных и наземных беспилотных комплексов и безэкипажных морских катеров.

Сырский проинформировал, что речь шла о высокотехнологичных разработках в области беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы, применении их на поле боя и противодействии новейшим образцам техники противника.

Отдельное внимание главнокомандующий уделил наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады и проблемным вопросам, которые необходимо решить. Он отметил, что отдал все необходимые распоряжения.

"Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую" , - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что поставил задачу на январь и отметил лучших воинов подразделений беспилотных систем.