РФ атаковала Украину за неделю свыше сотней БПЛА с западными компонентами - Зеленский

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РФ продолжает использовать компоненты иностранного производства для производства "Шахедов", только через неделю враг применил против Украины более 630 ударных дронов. Об этом информирует президент Владимир Зеленский, сообщает Левый берег.

"Почти ежедневно мы защищаем наше небо от российских ракет и дронов. В эту ночь Украину атаковали 103 "шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства" , - заявляет президент Зеленский.

По информации Зеленского, всего в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов, "это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира2".

"Санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов - недостаточное. Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину" , - отмечает президент.

Глава государства отмечает, что Украина и мир должны продолжать усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке ВСУ.