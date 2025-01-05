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Российские пропагандисты распространяют манипуляционную информацию вокруг заявления Государственного секретаря США Энтони Блинкена, что США поставляли Украине некоторые виды вооружений задолго до начала полномасштабного вторжения РФ. Со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, сообщает Левый берег.

В частности, РФ распространяет, что заявление Блинкена вроде бы подтверждает, что Украина готовилась к масштабной войне против так называемых "ДНР" и "ЛНР" и непосредственно России. Этим подконтрольные Кремлю медиаресурсы оправдывают необходимость начала так называемой СВО. Соответствующее заявление сделала и спикер МИД РФ Мария Захарова.

﻿ Фото: ЦПИ