Россияне распространяют фейки касательно заявления Блинкена о поставках оружия Украине – ЦПД
Российские пропагандисты распространяют манипуляционную информацию вокруг заявления Государственного секретаря США Энтони Блинкена, что США поставляли Украине некоторые виды вооружений задолго до начала полномасштабного вторжения РФ. Со ссылкой на Центр противодействия дезинформации, сообщает Левый берег.
В частности, РФ распространяет, что заявление Блинкена вроде бы подтверждает, что Украина готовилась к масштабной войне против так называемых "ДНР" и "ЛНР" и непосредственно России. Этим подконтрольные Кремлю медиаресурсы оправдывают необходимость начала так называемой СВО. Соответствующее заявление сделала и спикер МИД РФ Мария Захарова.
"На самом деле такие заявления – это довольно примитивная манипуляция. Никаких наступательных операций Украина не планировала. США поставляли Украине оружие в 2021 году, поскольку стало известно о концентрации войск России у границы и подготовке вторжения в Украину. Блинкен подтвердил, что тогда поставлялись зенитные комплексы Stinger, противотанковые системы Javelin и другое оружие именно для обороны, а не наступления", - сообщают в ЦПИ.