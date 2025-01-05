На фронте погиб музредактор "МастерШеф" и "Україна має талант"

На фронте погиб Антон Вовк - музыкальный редактор СТБ, работавший, в частности, на проекте "МастерШеф". Человек встал на защиту Украины и получил немало наград, но недавно его жизнь трагически оборвалась, пишет Поліна Іваненко, РБК-Украина.

"Антон работал с нами с 2011 года. Сначала, на телеканале СТБ, с 2020 года - старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", сопровождал также проекты "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні борошна", "Звана вечеря" и многие другие. Талантливый и профессиональный, положительный и всегда готов прийти на помощь" , - сообщили в СТБ.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины Волк ушел на фронт. Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В рядах Сил обороны защитник получил звание младшего сержанта и получил более 10 наград и отличий. В частности, Вовк получал Золотой крест, это отличие выдают за мужество и успешное выполнение задач.

Волк погиб 28 декабря 2024 года. Он отдал жизнь за Украину во время выполнения боевого задания. У него остались две дочери и жена.

"Вечная память и уважение нашему защитнику. Всегда в наших сердцах" , - добавили в СТБ и призвали неравнодушных помочь со сбором средств для семьи павшего военного, для этого уже открыта "банка".

Еще один музыкальный редактор и кум Вовка высказался о его гибели. На своей странице в Facebook он разместил песню, которую когда-то записал Антон.