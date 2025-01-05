В Германии не исключают, что части сирийцев отменят статус беженца

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Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер допустила вариант, при котором части сирийцев в стране могут отменить статус беженца — из-за недавнего падения диктаторского режима Башара Асада на их родине.﻿ Соответствующее мнение она высказала в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает Новое время.

По словам Фезер, Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) «будет пересматривать и отменять предоставление защиты», если сирийцы «больше не нуждаются в этой защите в Германии, поскольку ситуация в Сирии стабилизировалась».

«Это будет касаться тех, кто не имеет права на проживание по другим причинам, например, из-за работы или учебы, и кто не вернется в Сирию добровольно» , — подчеркнула глава МВД ФРГ.

При этом Фезер отметила, тем беженцам из Сирии, которые выучили немецкий язык и хорошо интегрировались в немецкое общество, следует позволить остаться в ФРГ.

Глава МВД ФРГ также выступила за поддержку тех сирийцев, которые хотят вернуться добровольно, и за депортацию осужденных за преступления и исламистов.

«Мы значительно расширили правовые возможности для этого и используем их, как только это позволит ситуация в Сирии» , — подытожила министр.

Как сообщает Deutsche Welle, в настоящее время в Германии проживают около 975 тысяч сирийцев, большинство из которых прибыли в страну начиная с 2015 года. Более 300 тысяч имеют статус лиц, которые нуждаются в «дополнительной защиты» —из-за гражданской войны в Сирии, которую в 2011 году развязал режим Башара Асада.

Вскоре после его падения в начале декабря 2024 года чиновники BAMF приостановили процедуру предоставления убежища для сирийцев.