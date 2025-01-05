РФ на фронте использует новые смертоносные дроны на оптоволокне - WP

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Страна-агрессор Россия в войне против Украины сохраняет преимущество в артиллерии и использует новые самоуничтожающиеся беспилотники. Об этом пишет The Washongton Post, уточняя, что речь идет о беспилотниках на оптоволокне, сообщает Новое время.

«Это делает их особенно смертоносными, так как они в значительной степени неуязвимы для электронных помех, потому что управляются с помощью длинных тонких катушек, а не радиоволн» , — пишет WP.

Переход россиян на беспилотники, управляемые оптоволоконными кабелями, означает, что глушение не всегда эффективно, объясняет WP.

По словам собеседника издания, военного из 35-й бригады морской пехоты, замечая кабели на ветках деревьев, он не рискует в попытках перерезать их ножом. Если бы враг заметил, его почти наверняка убили бы другим дроном.

Боец также рассказал журналистам, что после миссии с дронами можно столкнуться с сильной паранойей.

«Каждый звук, каждое движение вы воспринимаете как дрон и пытаетесь от него спрятаться» , — цитирует WP украинского защитника.

По словам еще одного военнослужащего, заместителя командира батальона, воюющего под Покровском, любые перемещения на поле боя отслеживаются с помощью дронов и украинскими защитниками, и оккупационной армией РФ. Управление любым транспортным средством без системы радиоэлектронной борьбы теперь происходит крайне редко, поскольку риски очень высоки.

Ранее в декабре начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина все еще имеет преимущество в войне дронов, однако россияне массово используют FPV-дроны с оптоволоконным кабелем, что является большой проблемой для ВСУ.