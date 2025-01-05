Выбоы президента Румынии: Провластный кандидат приостановил кампанию
Кандидат в президенты Крин Антонеску, поддерживаемый тремя партиями правительственной коалиции Румынии, приостановил свою предвыборную кампанию, но не снял кандидатуру. Об этом он сказал в эфире телеканала Digi24, сообщает Деловая столица.
Коалиция до сих пор единогласно не одобрила его кандидатуру, а точная дата президентских выборов неизвестна
По словам политика, он ждет от правительства Румынии "ответственного поведения". В частности, это касается объяснений: что произошло в Румынии с отменой первого тура голосования, чтобы гарантировать, что в этой стране есть еще демократия.
"Я не отзываю свою кандидатуру, я не отступаю, я взял на себя все, что это значит, все трудности, и весь путь, и я готов пройти его до конца в любое время", — заявил Антонеску.