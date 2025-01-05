Гражданин Узбекистана получил судебный приговор за службу в армии РФ

В Узбекистане Андижанский городской суд по уголовным делам вынес приговор 39-летнему "Т. А. из Мархаматского района", воевавшему на стороне РФ в Украине. Ему дали четыре года и два месяца ограничения свободы. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на решение суда, сообщает Зеркало недели.

Отмечается, что летом 2023 осужденный подписал контракт с ВС РФ в Москве, где искал сезонную работу. Ему пообещали 450 тысяч рублей (около 4950 долларов) в месяц за участие в войне, но мужчина получил только два платежа по 150 тысяч рублей, впоследствии выплаты прекратились.

В июле 2023 года осужденного отправили в Шахтерск и Бахмут, где он познакомился с другими иностранцами. Мужчина на суде признался, что воевал в Украине до ноября 2023 и за это время убил более 10 украинских военных.

В декабре он вернулся в Москву, где отклонил предложение продлить контракт и впоследствии вернулся с женой и сестрой в Узбекистан. Он добровольно явился к стражам порядка и предоставил все документы, подтверждающие его службу в армии оккупантов.

Во время суда мужчина выразил раскаяние и оправдывал свои действия "тяжелым материальным положением". Судья признал его виновным по статьям о наемничестве и службе в иностранной армии.

При вынесении приговора суд учел "смягчающие обстоятельства": полное признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, семейное положение и наличие троих детей. Теперь мужчине запрещено покидать место жительства, кроме времени, необходимого для работы или учебы, а также для поездок к месту работы или обучения и возвращения домой.