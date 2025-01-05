В 2024 году Украине удалось мобилизовать в армию около 200 тысяч новобранцев. Однако украинской армии все равно не хватает живой силы. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на неназванных украинских и западных чиновников, сообщает Hromadske.

В то же время издание утверждает, что украинские военные критикуют правительство за «медленную и несогласованную мобилизационную кампанию». По словам военнослужащих, имена которых журналисты не называют, Украина начала призыв слишком поздно, когда подразделения уже были «серьезно неукомплектованы после месяцев без замен».

Они также утверждают, что стало больше дезертиров, потому что «люди больше не идут воевать добровольно, а их заставляют». Кроме того, по их словам, потери украинцев на оборонных позициях якобы были больше, чем в наступлении.

Один анонимный украинский офицер также подверг критике то, что Киев «так долго ждал», чтобы начать мобилизацию бывших заключенных, хотя россия делала это в первые месяцы войны.