Зеленский: Гарантам Будапештского меморандума было "похеру" на Украину

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украине для прекращения войны должны надежные гарантии безопасности не только "на бумаге", поскольку в свое время гарантам Будапештского меморандума было "похеру" на Украину.﻿﻿ Об этом Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, сообщает Украинская правда.

"В Будапештском меморандуме были гарантии безопасности для Украины. Сначала три главных гаранта безопасности для Украины, три стратегических друга и партнера Украины – США, Россия, Великобритания. Франция и Китай присоединились. Было 5 государств... Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверения"... Это же крупнейшие государства, это ядерная пятерка. Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить их в тюрьму...

После того, как была оккупирована часть Донбасса и Крыма, Украина отправила три раза в течение нескольких лет письма всем гарантам безопасности, всем членам Будапештского меморандума. Что написано в меморандуме? Консультации, Украина проводит консультации, если нарушена ее территориальная целостность. И все должны быть на консультациях, все должны приехать, должны встретиться срочно – Америка, Британия, Россия, Франция, Китай.

Кто-то приехал? Нет. Кто-то ответил на эти письма официальные? Кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да похеру. Это же понятно на русском? Вот как на русском было похеру, так и всем остальным гарантам было похеру на эту страну, на этих людей, на эти гарантии безопасности" , – сказал он.

Зеленский отметил, что говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом о Будапештском меморандуме, и "мы еще не закончили этот разговор, мы его продолжим".

Президент также рассказал, что в феврале 2022 года, когда уже началась полномасштабная война, также были отправлены письма на консультации, и на них "никто не ответил".

"Вопрос простой – можно этому доверять? Нет. Какая бы страна из этих 5 не сидела за столом переговоров, просто бумажке, что "поверьте, мы вас спасем" , – сказал Зеленский.

Он также назвал историю с гарантиями безопасности для Украины "поездом с макулатурой", вторым вагоном которого были Минские договоренности.

"Здесь уже США не было. Тогда был Обама, ему было просто неинтересно, что с Украиной и где она находится" , – добавил президент.

Он также обвинил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она "заставила всех не дать Украине приглашение в НАТО" на саммите в Бухаресте 2008 года, когда даже президент США, республиканец Джордж Буш, поддерживал такое решение.