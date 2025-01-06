Зеленский о запугивании России санкциями перед вторжением: Это х*йня

Президент Владимир Зеленский заявил, что перед полномасштабным вторжением просил у США ввести против России превентивные санкции, а запугивание агрессора санкциями в случае нападения назвал "х*йней".﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, сообщает Украинская правда.

"Я просил только одно, прежде всего у Соединенных Штатов – если вы уверены, если у вас есть доказательства, если вы с ним разговариваете, он вам говорит, что будет вторжение, если вас все это пугает, я не прошу доказательства, просто дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего – усильте нас предпосылками, чтобы не было никакой войны. Это не оружие прежде всего, это я просил их о санкциях. То есть запугайте его.

Не говорите, пожалуйста, "если он придет, если перейдет через границы, если он будет убивать, мы введем санкции". Ну это х*йня, извините" , – заявил он.

На этом моменте Фридман, который владеет русским, сказал, что одно слово понял без переводчика. Он также переспросил, имеет ли Зеленский в виду, что Украине не оказали помощь.