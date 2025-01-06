Зеленский: Путин хочет рассорить меня с Трампом и оккупировать всю Украину

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Президент Владимир Зеленский считает, что целью правителя РФ Владимира Путина является рассорить его с избранным президентом США Дональдом Трампом и закончить оккупацию территории Украины.﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, сообщает Украинская правда.

"Он (Путин – ред.) боится сегодня Трампа. И как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст пас Путину. Он этого не хочет, но он даст пас возможности Путина, потому что в башке у Путина – рассорить меня с Трампом. В башке у Путина закончить оккупацию нашей территории. Это все в его больной голове, я абсолютно в этом уверен. Поэтому не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну" , – заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что Трамп "не приходит на всю жизнь", а только на свой президентский срок.

"Скажем, он пришел на 4 года, а на 5-й год Путин пришел с войной. Трампу будет легче, что при нем войны не было, а после него Украину уничтожили? Почему уничтожили? Потому что Путин кто угодно, но не дурак. Он подготовится, знает все ошибки, понимает, как мы разбили его армию после начала вторжения... он пустит все на производство оружия. У него будет очень много оружия и очень большая армия.