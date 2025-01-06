Лукашенко в начале вторжения извинялся и предлагал ударить по НПЗ в Беларуси – Зеленский

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Президент Владимир Зеленский рассказал, как на второй-третий день полномасштабной войны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре извинялся за удары по Украине российских ракет с белорусской территории и предлагал ударить в ответ по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.﻿﻿ Об этом Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, сообщает Украинская правда.

"Чуть позже, через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинялся. Он говорил: "Это не я. С моей территории пускали ракеты, и пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели. Он говорил: "Я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин"...

Я ему сказал: "Ты такой же убийца, и я тебе просто говорю". А он мне говорил: "Пойми, нельзя воевать с русскими". Я ему сказал: "Мы никогда не воевали. Ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси. Как ты допустил?".

Он говорит: "Ну хорошо, отвечай в ответ". Я до сих пор помню, он мне говорит: "Ударь по нефтеперерабатывающему заводу. Ты же знаешь, как много он для меня значит". Мозырский завод. Я ему говорю: "Ты о чем говоришь? Какой ответ?", – рассказал президент.

Зеленский уточнил, что этот разговор происходил "во второй-третий день войны".