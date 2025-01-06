Зеленский: Мы жестко противодействуем попыткам наживаться на войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть жестко противодействует любым попыткам наживаться на войне. По его словам, страна не только не зарабатывает на полученной помощи, но и активно наказывает тех, кто пытается злоупотреблять.﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, сообщает Украинская правда.

Президент подчеркнул, что большая часть международной помощи Украине предоставляется в виде оружия, а не денег. Он заверил, что украинская власть жестко реагирует на любые попытки неправомерного использования помощи.

"Там, где мы видели риски, что что-то может случиться с оружием, мы били по рукам всех. И поверьте, это касается не только Украины. Мы не зарабатывали на войне. Если находили кого-то, кто пытался это сделать, мы били по рукам и будем продолжать это делать" , – отметил он. ﻿

Зеленский также отметил, что распространение дезинформации является еще одной проблемой, которая подрывает доверие к Украине и затрудняет получение поддержки от международных партнеров.