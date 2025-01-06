Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Зеленский: Мы жестко противодействуем попыткам наживаться на войне

Зеленский: Мы жестко противодействуем попыткам наживаться на войне
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть жестко противодействует любым попыткам наживаться на войне. По его словам, страна не только не зарабатывает на полученной помощи, но и активно наказывает тех, кто пытается злоупотреблять.﻿﻿ Об этом Зеленский сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, сообщает Украинская правда.

Президент подчеркнул, что большая часть международной помощи Украине предоставляется в виде оружия, а не денег. Он заверил, что украинская власть жестко реагирует на любые попытки неправомерного использования помощи.

"Там, где мы видели риски, что что-то может случиться с оружием, мы били по рукам всех. И поверьте, это касается не только Украины. Мы не зарабатывали на войне. Если находили кого-то, кто пытался это сделать, мы били по рукам и будем продолжать это делать", – отметил он.﻿

Зеленский также отметил, что распространение дезинформации является еще одной проблемой, которая подрывает доверие к Украине и затрудняет получение поддержки от международных партнеров.

"Когда кто-то говорит, что где-то Украина продавала оружие, а Россия подхватывала этот месседж, мы всегда отвечали: смотрите, наши военные сами бы наказали этих людей. Извините, без суда и следствия, ведь нам не хватает оружия на фронте. Когда очень много такой информации появляется, теряется доверие и помощь. Поэтому, поверьте, мы больше боремся с дезинформацией, чем с реальными случаями (продажи оружия – ред.)", – добавил он.

Новости

Популярные темы форума

analytics