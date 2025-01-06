В Сирии нашли еще одно массовое захоронение вероятными жертвами режима Асада

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В деревне Наккарин, провинция Алеппо, найдена братская могила, в которой находятся останки около 1500 человек, предположительно, убитых режимом Башара Асада.﻿﻿ Об этом информирует турецкая телерадиокомпания TRT Haber со ссылкой на Сирийское информационное агентство SANA, сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, останки принадлежат мирным жителям, которые могли погибнуть во время репрессий, организованных режимом Асада.

Братскую могилу обнаружили силы, связанные с полицией Алеппо, во время проверок, продолжающихся по всей Сирии после свержения режима.

Считается, что в Сирии еще много необнаруженных массовых захоронений.