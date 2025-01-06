DeepState: Оккупанты продвинулись в ряде населенных пунктов на Донетчине

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В ночь на 6 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного" , – говорится в сообщении.

Ситуация на Торецком направлении. Карта: DeepState

Ситуация на Покровском направлении. Карта: DeepState

Напомним, в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

Особое внимание оккупанты сосредотачивают на уничтожении многоэтажек, используя тактику "выжженной земли", что заставляет украинских защитников отступать в укрытия, чтобы потом снова занимать позиции.

5 января DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвинулись﻿ в Торецке, а также Курахово, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки Донецкой области