DeepState: Оккупанты продвинулись в ряде населенных пунктов на Донетчине
В ночь на 6 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области, сообщает Украинская правда.
"Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного", – говорится в сообщении.
Напомним, в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.
Особое внимание оккупанты сосредотачивают на уничтожении многоэтажек, используя тактику "выжженной земли", что заставляет украинских защитников отступать в укрытия, чтобы потом снова занимать позиции.
5 января DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвинулись в Торецке, а также Курахово, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки Донецкой области