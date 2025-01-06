Тайвань обвинил Китай в повреждении интернет-кабеля у своего побережья

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Тайвань заявил, что китайское судно повредило подводный интернет-кабель у северного побережья острова, что привело к временному нарушению связи. Тайвань обратился к Южной Корее с просьбой задержать судно.﻿﻿ Со ссылкой на Financial Times, сообщает Украинская правда.

Издание сообщает, что инцидент произошел 3 января вблизи порта Килунг, где грузовое судно Shunxing39, зарегистрированное под камерунским флагом, вероятно, повредило подводный кабель, являющийся частью Транстихоокеанской экспресс-кабельной системы.

Хотя судно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited, зарегистрированной в Гонконге, ее директором является гражданин материкового Китая Го Вэньцзе. Тайвань считает, что этот инцидент может быть частью более широкой стратегии Китая по разрыву внешних коммуникаций острова.

Тайвань обеспокоен тем, что Китай может прервать внешние коммуникационные связи острова в потенциальной попытке аннексировать страну. Пекин заявляет о своем суверенитете над островом и угрожает захватить его силой в случае необходимости.

"Поскольку нам не удалось допросить капитана, мы попросили власти Южной Кореи помочь с расследованием в следующем порту назначения судна" , – заявил представитель береговой охраны Тайваня.

Береговая охрана Тайваня и другие чиновники заявили, что данные отслеживания сигнала автоматической системы идентификации судна и спутниковые данные показали, что судно Shunxing39 подняло якорь в месте, где был разорван кабель.

"Это еще один случай очень тревожной глобальной тенденции диверсий против подводных кабелей" , – сказал высокопоставленный чиновник службы национальной безопасности Тайваня.

"Корабли, участвующие в этих инцидентах, обычно являются устаревшими судами, почти непригодными для коммерческой деятельности. Это судно напоминает те, что принадлежат к "теневому флоту" России" , – добавил он.

"Согласно данным поставщика услуг по отслеживанию судов и морской аналитики MarineTraffic, Shunxing39 пересекал воды вблизи северного побережья Тайваня с 1 декабря. По словам чиновника, характер движения свидетельствует о том, что повреждение кабеля не было "невинным несчастным случаем" , - пишет FT.

Китайские торговые или рыболовные суда время от времени участвуют в некоторых крупных военных учениях, которые Пекин регулярно проводит вблизи Тайваня. Тайбэй обеспокоен тем, что такие операции в "серой зоне", ниже порога войны, усложнят защиту от агрессии, которая в конечном итоге может перерасти в открытое нападение".