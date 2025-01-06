Сирийцы размыли главу МИД Германии Бербок на фото с официальной встречи

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро 3 января посетили Дамаск. На обнародованных сирийской стороной фото со встречи было размыто изображение Бербок.﻿﻿ Со ссылкой на немецкое издание NTV, сообщает Украинская правда.

Бербок и ее французский коллега стали первыми представителями Европейского Союза, которые посетили Сирию после свержения режима Башара Асада. Во время своего визита в Дамаск состоялась официальная встреча с новым лидером Сирии лидером исламистской повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа.

"Аффилированный с ХТШ канал под названием Almharar опубликовал четыре изображения официальной встречи Бербок с франко-германской делегацией в Дамаске. Министра иностранных дел Германии нельзя распознать ни на одной из фотографий, но можно распознать ее французского коллегу. На одном снимке нельзя узнать еще двух людей. Предположительно, это две женщины-переводчицы" , - пишет издание.

Еще одной особенностью встречи Бербок с властями Сирии стало то, что аль-Шараа не пожал ей руку – потому что она женщина.

"В Коране не сказано, что рукопожатие между мужчинами и женщинами является запретным. Умеренные мусульмане даже считают, что прикасаться к частям тела, которые не подлежат обязательному покрытию, разрешено. Однако члены исламистской повстанческой группировки ХТШ, считают, что рукопожатие с женщиной является первым шагом к "блуду" , - говорится в материале.

Во время своего визита в Дамаск Бербок заявила, что защита прав женщин является индикатором того, возможно ли новое политическое начало в отношениях между Европой и Сирией.