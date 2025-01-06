Зеленский назвал два возможных варианта проведения выборов

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Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине станет возможным только после завершения войны или после изменений в законодательстве.﻿﻿ Об этом он сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, сообщает Украинская правда.

"В Украине все понимают, что это (выборы – ред.) невозможно сделать, пока не закончится война, или надо менять законодательство. Я считаю, что выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону. Или парламентариям надо собраться и менять законодательство, что будет сделать очень трудно, потому что общество против" , – заявил президент.

Зеленский в частности объяснил, что общество против проведения выборов, поскольку необходимо создать инфраструктуру для голосования 8,5 млн украинцев, которые выехали за границу.

"Миллионы людей на оккупированных территориях. Я не говорю об оккупации 2014 года даже, а об оккупации которая вот сейчас была. Что делать с теми людьми? Это сложный вопрос. И один из самых несправедливых выглядит, как голосовать без миллиона военных. То есть это невозможно" , – добавил он.

Также президент отметил, что для проведения выборов во время войны необходимо будет изменить систему голосования, в частности, рассмотреть возможность онлайн-голосования. Однако эта идея вызывает опасения из-за потенциальных кибератак и других угроз.