Премьер Канады Трюдо готовится к отставке – СМИ

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует объявить об отставке с поста лидера Либеральной партии не позднее 8 января. Неизвестно, останется ли Трюдо на посту премьера до избрания нового лидера, или уйдет в отставку немедленно.﻿﻿ Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на три осведомленных с ситуацией источника, сообщает Украинская правда.

По информации источников издания, Трюдо принял решение уйти в отставку из-за внутрипартийного давления и низкого уровня поддержки среди общества. Официальное объявление ожидается до национальной встречи Либеральной партии, запланированной на среду. Пока неизвестно, останется ли Трюдо на посту премьер-министра до избрания нового лидера, или уйдет в отставку немедленно.

"Один из источников, который недавно разговаривал с премьер-министром, сообщил, что господин Трюдо осознает необходимость сделать заявление до встречи с фракцией либералов, чтобы избежать впечатления, будто его вытеснили собственные депутаты" , - говорится в материале.

Источники также сообщают, что среди возможных кандидатов на пост лидера Либеральной партии рассматриваются министр финансов Доминик Леблан, министр иностранных дел Мелани Жоли и бывший руководитель центрального банка Марк Карни.

Издание отмечает, что последние опросы показывают, что поддержка Либеральной партии под руководством Трюдо снизилась до 13%, но эти цифры меняются, если придет новый лидер.