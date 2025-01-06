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Курс валют НБУ на 6 января

Курс валют НБУ на 6 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 5 января, повысился на 5 коп до 42.0889 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 43.3347 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 1 коп до 52.2197 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на до 46.2922 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.1404 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 42.088900 +0.0504
EUR Евро 43.334700 --0.0406
GBP Фунт стерлингов 52.219700 +0.0121
CHF Швейцарский франк 46.292200 --0.0032
PLN Польский злотый 10.140400 --0.0052

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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