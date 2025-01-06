Курс валют НБУ на 6 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 января 2025 года
Курс доллара, по сравнению с 5 января, повысился на 5 коп до 42.0889 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 43.3347 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 1 коп до 52.2197 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на до 46.2922 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.1404 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|42.088900
|EUR
|Евро
|43.334700
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.219700
|CHF
|Швейцарский франк
|46.292200
|PLN
|Польский злотый
|10.140400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.