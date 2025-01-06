Курс валют НБУ на 6 января

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 5 января, повысился на 5 коп до 42.0889 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 43.3347 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 1 коп до 52.2197 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на до 46.2922 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.1404 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 42.088 900 EUR Евро 43.334 700 GBP Фунт стерлингов 52.219 700 CHF Швейцарский франк 46.292 200 PLN Польский злотый 10.140 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.