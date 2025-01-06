ISW: Войска РФ активизировали наступательные операции к востоку от Покровска
Российские силы активизировали наступательные действия к востоку от Покровска, пытаясь окружить город с северо-востока, сообщает Украинская правда.
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска сосредоточили усилия на попытках окружения Покровска.
"Российские войска начали активизировать наступательные операции к востоку от Покровска, а опубликованные 1 января геолокационные видеоматериалы свидетельствуют о том, что они недавно захватили Воздвиженку (к востоку от Покровска). Видео, опубликованное 5 января, указывает, что российские войска, вероятно, также заняли Свиридоновку и Тимофеевку (обе к востоку от Покровска) в течение последних дней, а также продвинулись в юго-восточную Елизаветовку (к югу от Покровска) во время механизированной атаки", – отмечает ISW.
В своем отчете ISW отмечает, что российские "военкоры" утверждают, что российские диверсионно-разведывательные подразделений закрепились к северу от Тимофеевки и вдоль трассы Т-0504 Покровск-Константиновка. Они также заявляют, что российские войска продвинулись к северу от Воздвиженки в направлении Барановки, Водяного Второго и Зеленого Поля. Однако ISW не подтверждает эти заявления.
Ключевые выводы:
- Украинские войска возобновили наступательные операции по меньшей мере на трех участках в пределах украинского выступления в Курской области и достигли тактического продвижения 5 января.
- 5 января российские войска продвинулись к юго-востоку от Суджи и контратаковали против усиленных украинских атак к юго-востоку от Коренево и к северу от Суджи.
- Российские источники выразили обеспокоенность относительно способности российских военных противодействовать усилиям Украины, направленным на интеграцию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ударов на большие расстояния с наземными операциями.
- Российские войска продвинулись к востоку от Покровска на фоне возобновления наступательных операций в этом районе, которые, вероятно, направлены на поддержку окружения Покровска с северо-востока.
- Недавняя активизация в зоне ответственности 41-й российской армии к востоку от Покровска указывает на то, что российское военное командование все еще рассматривает окружение Покровска как одну из ключевых оперативных целей в этом районе.
- Российские войска также могут использовать сравнительно более слабые украинские оборонительные позиции к востоку и югу от Покровска в рамках постоянных усилий по захвату любой территории, несмотря на ее относительную тактическую важность.
- По сообщениям, подразделения российской 5-й отдельной мотострелковой бригады (51-й АК, бывший 1-й армейский корпус ДНР) распределены между Покровским и Кураховским направлениями – двумя наиболее приоритетными для России участками фронта.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Боровой, Торецка, Покровска и Курахово.
- Украинские войска продвинулись вперед на Курской дуге и восстановили утраченные позиции возле Часового Яра.