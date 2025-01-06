ISW: Войска РФ активизировали наступательные операции к востоку от Покровска

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Российские силы активизировали наступательные действия к востоку от Покровска, пытаясь окружить город с северо-востока, сообщает Украинская правда.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска сосредоточили усилия на попытках окружения Покровска.

"Российские войска начали активизировать наступательные операции к востоку от Покровска, а опубликованные 1 января геолокационные видеоматериалы свидетельствуют о том, что они недавно захватили Воздвиженку (к востоку от Покровска). Видео, опубликованное 5 января, указывает, что российские войска, вероятно, также заняли Свиридоновку и Тимофеевку (обе к востоку от Покровска) в течение последних дней, а также продвинулись в юго-восточную Елизаветовку (к югу от Покровска) во время механизированной атаки" , – отмечает ISW.

В своем отчете ISW отмечает, что российские "военкоры" утверждают, что российские диверсионно-разведывательные подразделений закрепились к северу от Тимофеевки и вдоль трассы Т-0504 Покровск-Константиновка. Они также заявляют, что российские войска продвинулись к северу от Воздвиженки в направлении Барановки, Водяного Второго и Зеленого Поля. Однако ISW не подтверждает эти заявления.

Ключевые выводы: