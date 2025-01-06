Генштаб обновил данные о потерях армии РФ за минувшие сутки

По состоянию на утро понедельника, 6 января, Российская Федерация потеряла на войне с Украиной около 798040 человек. Также было уничтожено более 20 тысяч боевых бронированных машин. Со ссылкой на Генштаб ВСУ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

За последние сутки россияне потеряли: