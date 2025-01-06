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Генштаб обновил данные о потерях армии РФ за минувшие сутки

Генштаб обновил данные о потерях армии РФ за минувшие сутки
Фото: скриншот видео

По состоянию на утро понедельника, 6 января, Российская Федерация потеряла на войне с Украиной около 798040 человек. Также было уничтожено более 20 тысяч боевых бронированных машин. Со ссылкой на Генштаб ВСУ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

За последние сутки россияне потеряли:

  • личного состава - около 1550 чел;
  • танков - 14) единиц, 9700 с начала вторжения;
  • боевых бронированных машин - 45 единицы, 20164 с начала вторжения;
  • артиллерийских систем - 62 единицы, 21665 с начала вторжения;
  • РСЗО - одну единицу, 1258 с начала вторжения;
  • средства ПВО - 2 единицы, 1034 с начала вторжения;
  • самолетов - 369 единиц с начала вторжения;
  • вертолетов - 331 единицу с начала вторжения;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 178 единиц, 21625 с начала вторжения;
  • крылатые ракеты - 3006 единиц с начала вторжения;
  • корабли /катера - 28 единиц с начала вторжения;
  • подводные лодки - 1 с начала вторжения;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 116 единиц, 33056 с начала вторжения;
  • специальная техника - 4 единицы, 3681 с начала вторжения.

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