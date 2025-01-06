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В Курской области РФ россияне ведут наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку. Со ссылкой на украинский информационный ресурс DeepState, сообщает Зеркало недели.

В то же время на Курщине продолжаются штурмовые действия Сил Обороны, которые обозреватели пока предпочитают не комментировать. При этом они возмущаются тем, что «беглец из Испании за 48 часов анонсировал контрнаступательные действия ВСУ, указывая точное место штурма и почти точное время».

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В DeepState говорят, что враг продолжает «заполнять информационный вакуум кадрами поражения нашей техники севернее Мартыновки».

Обозреватели говорят, что российские медиа-ресурсы россиян выстраивают чувство победы и приписывают войскам РФ в разы большие заслуги. Хотя русская армия уже шестой месяц не может отбить свою же территорию на Курщине.

«Рекомендуем не поддаваться на эмоциональные качели с нашей стороны, и особенно не идти на вражеские ресурсы по информации» , – советуют в DeepState.

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке сообщил, что Силы обороны Украины продолжают вести операции в Курской области, в настоящее время известно о 44 боестолкновениях.

Ранее сообщалось, что вчера, 5 января, ВСУ атаковали россиян в Курской области сразу на нескольких направлениях.