Генштаб: На фронте 184 столкновения, больше всего – под Покровском и на Курщине

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За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения, 78 атак оккупантов Силы обороны отбили на Покровском и Кураховском направлениях, 47 раз россияне штурмовали Курский плацдарм.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 6 января, сообщает Украинская правда.

На Харьковском направлении состоялось две бесполезные вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Заречное, Новосергиевка и Первомайское.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Нового Комара, Новодаровки и в направлении Константинополя. Враг активно задействовал авиацию для ударов на направлении.

На Приднепровском направлении российские захватчики безрезультатно атаковали наши позиции один раз.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о восьми авиационных ударах с применением 14 КАБ и 445 артиллерийских обстрелов. Украинские воины за минувшие сутки отбили на данном направлении 47 атак захватнической армии.

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.