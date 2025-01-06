Байден предупредил американцев о возможности повторения событий 6 января

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Действующий президент США Джо Байден напомнил американцам о нападении на Капитолий 6 января 2021 года и призвал не допустить повторения атаки на демократию. Об этом он написал в статье, опубликованной в ночь на 6 января в The Washington Post.

В начале статьи Байден заявил, что 6 января будет объявлено о начале заседания, на котором сотрудники и члены Конгресса соберутся, чтобы подтвердить результаты свободных и честных президентских выборов и обеспечить мирную передачу власти.

"Полиция Капитолия будет стоять на страже цитадели нашей демократии" , – заявил он.

Эта церемония, по его словам, более двух веков делала Америку "маяком" для свободного мира, утверждала волю избирателей.

Глава американского государства отметил, что вице-президент Камала Харрис также будет участвовать в этом процессе, чтобы утвердить победу своего политического соперника.

"На протяжении большей части нашей истории эта процедура рассматривалась как формальность, рутинный акт. Но после того, что мы все увидели 6 января 2021 года, мы знаем, что больше никогда не сможем воспринимать это как должное" , – написал Байден.

Глава Белого дома убежден, что американцы должны гордиться тем, что демократия США выдержала эту атаку. Но этого никогда не нужно забывать.

"Мы должны помнить мудрость о том, что любая нация, которая забывает свое прошлое, обречена повторить его. Мы не можем допустить повторения того, что было четыре года назад" , – подчеркнул он.

Следовательно, Байден отметил, что сейчас многие пытаются "переписать и даже стереть" историю того дня и отвергнуть обеспокоенность относительно угрозы демократии, назвав это обычными протестами.

Действующий американский лидер подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы правда была потеряна".

Байден констатировал, что новые выборы прошли мирно, и он официально пригласил Дональда Трампа в Белый дом утром 20 января, чтобы мирно передать власть с уважением к традициям.

"Но этот день мы не можем забыть. Это то, чем мы обязаны основателям нашей нации, тем, кто за нее боролся и за нее умер" , – подчеркнул он.

Байден призвал нацию помнить, что демократия – даже в Америке – никогда не может быть гарантированной.

"Мы никогда не должны забывать, что именно наша демократия делает все возможным – наши свободы, наши права, наши свободы, наши мечты. И что каждое поколение американцев должно отстаивать и защищать ее" , – подытожил он.

Как известно, инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2025 года. Трамп примет присягу в Капитолии, после чего в течение дня состоятся многочисленные мероприятия по случаю начала его второго срока.

Недавно информировали, что Трамп проведет митинг в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.

Для него это станет первым митингом в американской столице с января 2021 года, когда тысячи сторонников республиканца штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах.

Стоит заметить, что в начале декабря Трамп заявил, что планирует по возвращении в Белый дом безотлагательно подписать помилование осужденным за участие в событиях под Капитолием 6 января 2021 года.