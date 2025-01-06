Блинкен отметил важность для переговоров позицию Украины в Курщине

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что позиция Украины в Курской области России важна для любых будущих переговоров. Об этом он сказал в Сеуле журналистам, сообщает Радио Свобода.

Блинкен напомнил, что покидающая должность администрация президента Джо Байдена хочет обеспечить, чтобы «Украина имела как можно более сильную руку для игры».

«Их позиция в Курске важна, потому что, безусловно, это то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году» , – отметил Блинкен.

Также Блинкен заявил, что даже если переговоры состоятся, Украина все равно будет нуждаться в «адекватных гарантиях безопасности», поскольку президент России Владимир Путин не будет считать, что «игра окончена».

«Его имперские амбиции остаются, и то, что он будет пытаться сделать – это отдохнуть, перевооружиться и, в конце концов, снова атаковать» , – сказал госсекретарь.

5 января руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что «российские войска в Курске подверглись атаке по нескольким направлениям, что стало для них неожиданностью».

Впоследствии в Минобороны РФ подтвердили, что ВСУ начали новый штурм в Курщине. В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о «хороших новостях» из Курской области» и что Россия «получает по заслугам».

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, заняв более 1 тысячи квадратных километров. Затем российская армия с помощью войск КНДР смогла отразить часть территории.

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