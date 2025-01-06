КНДР может отправить на войну против Украины еще 500 тысяч солдат - Зеленский

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Численность северокорейских войск, которые будут участвовать в войне России против Украины, может возрасти до 500 000. Такое мнение президент Владимир Зеленский высказал в интервью подкастеру Лексу Фридману, сообщает Лига.net.

По его словам, 12 000 северокорейских солдат уже приехали в Россию для участия в войне против Украины. На сегодня 3800 военных КНДР убиты или ранены.

"Они могут привести еще 30 000 – 40 000. А могут и 500 [тысяч]. Они могут привести много людей. Почему? Потому что у них приказ, автократия, все" , – акцентировал президент.

Европа, по его мнению, не может собрать людей и армию, которая будет состоять из 2-3 млн солдат.

"Европа не захочет этого делать. И для чего? Мы ведь не хотим с вами мировую войну. Нет такой цели. Нет такой цели всех собирать. Мы не хотим никакой войны. Мы хотим россиян остановить, а они приглашают солдат Северной Кореи. Пригласили. Сжигают им лица" , — сказал глава государства.

Он добавил, что россияне сжигают лицо тем северокорейским солдатам, которые были ранены или убиты. Это делают для того, чтобы они были неузнаваемы.

"Могут ли они выдвинуть больше? Да. Могут ли выдвинуть десятки тысяч? Да. Потому что мы видим, что у них есть", — констатировал Зеленский.