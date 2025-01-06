КНДР запустила баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул

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Северная Корея впервые в 2025 году выпустила баллистическую ракету средней дальности по направлению к Восточному морю. Это произошло во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул. Об этом пишет Yonhap, сообщает Левый берег.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявил, что запущенный снаряд, вероятно, был баллистической ракетой средней дальности. Его запустили около полуночи по местному времени из района Пхеньяна. Больше подробностей пока не дают.

В JCS заявили, что, готовясь к дополнительным запускам, южнокорейские военные в полной готовности усилили мониторинг и бдительность, обмениваясь информацией о северокорейской ракете с США и Японией.

Запуск состоялся во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул. Американский политик прибыл туда для переговоров со своим южнокорейским коллегой по поводу усилий в сдерживании северокорейских угроз на фоне ситуации в Южной Корее после неудачного введения военного положения президентом Юн Сук Йолем.

В последний раз КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности по Восточному морю 5 ноября, как раз накануне выборов президента США.