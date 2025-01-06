ПВО сбила две ракеты и почти 80 беспилотников – Воздушные силы

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В ночь на 6 января российские войска атаковали Украину несколькими ракетами и беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты, а также 79 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили две управляемые авиационные ракеты Х-59 с южного направления и 128 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксирован. 49 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий)" , – говорится в сообщении.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Предварительно без жертв и пострадавших.

Отмечается, что на 8:30 новые группы вражеских беспилотников заходят с севера.