Делегация словацких депутатов отправились в Москву

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Делегация словацких парламентариев, в состав которой вошли вицеспикер парламента Андрей Данко и члены правящей партии SMER-SD Тибор Гашпар, Рихард Глюк, Адам Лучанский и еще два депутата, отправилась в Российскую Федерацию. Об этом информирует частный словацкий новостной телеканал ta3, сообщает Зеркало недели.

Данко пояснил, что целью визита является возобновление диалога с Россией из-за встреч с российскими парламентариями и представителями правительства.

"Выступить в Государственной Думе – это возможность, которая выпадает раз в жизни. Это честь для каждого политика. Я горжусь тем, что буду среди около 30 выступавших там мировых лидеров" , – заявил чиновник.

Вицеспикер также убежден, что именно парламенты должны делать первый шаг к возобновлению коммуникации после длительного периода отсутствия диалога.

"Премьер-министр Роберт Фицо начал этот диалог, и теперь задача парламента – развивать его" , – добавил он.

Кроме того, Данко отметил, что одной из целей визита является "открытие глаз" словацкому обществу на важность сотрудничества с Россией.

"Если бы россияне действительно хотели нанести нам вред, они бы прекратили поставлять ядерное топливо. Это был бы конец. Словакия получает до 60% электроэнергии от атомных станций" , – подчеркнул он.

Данко сказал, что стремится общаться со своими партнерами из Российской Федерации, потому что это то, что делают "великие страны".

Напомним, 22 декабря Фицо прилетел в Москву и встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Словацкий премьер сообщил, что эта встреча была ответом на заявление президента Владимира Зеленского против транзита российского газа через территорию Украины.