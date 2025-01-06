В Черном море не доминируют ни РФ, ни Украина – командующий ВМС Эстонии

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По словам командующего ВМС Эстонии Иво Вярка, в традиционном понимании морской войны ни Россия, ни Украина не имеют доминирования в Черном море, сообщает Европейская правда.

Он подчеркнул, что в традиционном понимании морской войны ни Российская Федерация, ни Украина не доминируют в Черном море.

"Сегодня все Черное море можно считать в этом смысле спорной морской акваторией, где обе стороны фактически имеют определенную степень свободы действий. И эта свобода действий, очевидно, больше у побережья. Где обе стороны имеют собственные средства противовоздушной обороны, морские мины, поддержку со стороны различных систем вооружения с берега" , – сказал Вярк.

Он добавил, что корабли обычно выходят в море только для проведения конкретных действий, но ни одна из сторон не идет на чрезмерный риск.

Вярк отметил, что обе стороны используют газовые буровые установки в Черном море:

"Они предоставляют хорошую возможность для обеих сторон разместить там разведывательное оборудование, а затем вести оттуда наблюдение за морской обстановкой. Однако известно, что они не находятся постоянно в руках ни одной из сторон, то есть переходят из рук в руки".

Командующего спросили, совершили ли украинцы революцию в сфере морских беспилотников, ведь украинской армии якобы удалось сбить российский вертолет с помощью морского беспилотника.

"Наземные ударные беспилотники действительно стали важным инструментом для Украины, но их имидж и, возможно, их полезность могут быть несколько переоценены в глазах общественности" , – ответил Вярк.

"Украина сама говорит, что они используют военно-морские беспилотники именно потому, что у них нет других средств, они не имеют ничего противопоставить российскому Черноморскому флоту", – добавил он.

Он отметил, что из 17 крупных российских военных кораблей только шесть были повреждены украинскими беспилотниками.

Вярк признал, что морская среда является сложной для беспилотников.

"Если говорить о беспилотниках в целом, то технологии беспилотников и меры противодействия беспилотникам на море также развиваются с бешеной скоростью. Однако многие эксперты также считают, что беспилотные технологии, скорее всего, будут дополнительной мерой, то есть к традиционным средствам и возможностям ведения морской войны.