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Байден принял нефтяное решение, которое сыграло на руку Путина - Bloomberg

Байден принял нефтяное решение, которое сыграло на руку Путина - Bloomberg
Фото: Gage Skidmore

Президент США Джо Байден принял решение о запрете новых разработок нефти и газа на 625 млн акров прибрежных вод США, включая Атлантический, Тихий океаны и восточную часть Мексиканского залива. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Новое время.

Как говорится в материале, этот шаг направлен на постоянную защиту прибрежных вод и зависящих от них сообществ от рисков добычи ископаемого топлива и возможных разливов нефти. В то же время в центральной и западной частях Мексиканского залива, обеспечивающих 14% национальной добычи нефти и газа, новые лицензии на разработки пока остаются возможными.

Ожидается, что официальное заявление прозвучит 6 января 2025 года. Решение Байдена укрепляет его репутацию защитника климата, поддерживая усилия по сохранению природы и перехода на экологически чистую энергию

В отличие от многих предыдущих мер, это решение имеет долговременные последствия, усложняя возможные попытки Дональда Трампа, когда он вернется к власти, расширить добычу нефти и газа.

Запрет основывается на федеральном законе, который позволяет президентам США ограничивать территории для нефтяных разработок без разрешения на отмену таких решений. Этот инструмент использовали президенты обеих партий для сохранения коралловых рифов и морских экосистем.

Экологи называют решение Байдена «эпической победой для океанов» и защитой прибрежных сообществ. В то же время нефтяные компании критикуют его, утверждая, что это подрывает энергетическую мощь США во время роста спроса на электроэнергию.

Дональд Трамп мог бы попытаться отменить этот шаг, как это уже было с решениями Барака Обамы. Однако суды ранее заблокировали его подобные попытки. Эта мера не затрагивает действующие лицензии на разработку и оставляет возможность для Конгресса менять политику в отношении лицензирования в центральной и западной частях Мексиканского залива, отмечает издание.﻿

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в последние недели пребывания в должности думает над введением серьезных санкций против энергетического сектора РФ. Санкции будут касаться так называемого теневого флота международных судов, транспортирующих российскую нефть, а также российских экспортеров нефти, которые до сих пор не находятся под санкциями. Кроме этого, среди вариантов ограничений является отзыв лицензии, позволяющей банкам обрабатывать российские энергетические транзакции.

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