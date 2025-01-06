Минобороны представило стратегию для повышения престижа военной службы

В Минобороны представили стратегию, которая должна сделать военную службу престижной, сообщает Левый берег.

Как говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, стратегия привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны разработана до 2027 года. В нем охвачены все этапы профессионального пути военнослужащего – от вступления на военную службу до завершения карьеры и перехода в гражданскую жизнь.

"Наши военнослужащие – основа обороноспособности государства. Поэтому мы должны обеспечить им надлежащие условия службы, возможности для карьерного роста, психологическое, медицинское и социальное сопровождение" , – отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Стратегия внедряет прозрачную систему денежного довольствия, современные стандарты подготовки и четкие механизмы профессионального продвижения, а также эффективную реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь. Это должно усилить мотивацию граждан защищать Родину и закрепить за военной службой статус престижной профессии.

В Минобороны подчеркнули, что отдельный акцент стратегии – на совершенствовании системы профессионального военного образования, ее интеграции с управлением карьерой, а также внедрении базовой военной подготовки в высших учебных заведениях. Также вводят новые подходы к социальной защите военнослужащих. Это включает разработку прозрачной системы денежного довольствия, социального сопровождения, улучшения медицинского обслуживания и реабилитации военнослужащих, поддержку семей погибших и пропавших без вести защитников.

Важным аспектом является также углубление сотрудничества с НАТО, внедрение евроатлантических стандартов в систему подготовки и управления карьерой военнослужащих, повышение готовности подразделений к совместным операциям.

Реализация стратегии предполагает разработку ежегодных планов и мониторинг достижения ключевых показателей. Межведомственное взаимодействие будет координировать специально созданная Межведомственная рабочая группа.