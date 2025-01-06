Сотрудники МАГАТЭ зафиксировали взрывы возле Запорожской АЭС

Присутствовавшие на оккупированной территории Запорожской АЭС сотрудники МАГАТЭ зафиксировали в воскресенье два громких взрыва вблизи станции на фоне сообщений об атаке беспилотника на учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ по ситуации в Украине, сообщает Укринформ.

"Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что сегодня слышали громкие взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые совпали с сообщениями об атаке беспилотника на учебный центр станции, что стало еще одной угрозой ядерной безопасности на крупнейшей АЭС Европы" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что два громких взрыва прогремели за пределами периметра станции примерно в 12:45 и 15:45. "Пока МАГАТЭ еще не смогло подтвердить какое-либо влияние. Команда МАГАТЭ также сообщила, что неоднократно слышала пулеметные очереди, которые доносились с территории объекта, сообщили в Агентстве.

В то же время МАГАТЭ стало известно о сообщении относительно "вероятной атаки беспилотника на учебно-тренировочный центр ЗАЭС сегодня, непосредственно за пределами периметра станции". По сообщениям, жертв и пострадавших не было, а также не оказывало никакого влияния на любое оборудование АЭС.

Как сообщалось, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку повреждений, полученных в результате вражеских атак в ноябре - декабре, на объектах энергоинфраструктуры, которые являются критическими для выдачи мощности атомных электростанций потребителям и обеспечения питания собственных потребностей энергоблоков АЭС.

Совет управляющих МАГАТЭ 12 декабря, на инициированном Украиной внеочередном заседании, принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру.