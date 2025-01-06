В ЦОС сделали заявление о метапневмовирусе: Не является чем-то новым для Украины

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Метапневмовирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидемического сезона, ситуация рутинная и контролируемая. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, сообщает Укринформ.

"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, отмечаем: ситуация рутинная и полностью контролируемая. Метапневмовирус – это традиционный вирус, который циркулирует в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, которые являются актуальными в пределах эпидсезона" , - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦОС, симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием как грипп метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения.

Как меры профилактики в ЦОС советуют соблюдать правила личной гигиены, в частности регулярно мыть руки с мылом; избегать контактов с больными; соблюдать этикет кашля (прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя); периодически проветривать помещение.

Также, подчеркнули в Центре общественного здоровья, не менее важна информационная гигиена. В ЦОС призвали граждан доверять исключительно официальную информацию.

Как сообщалось, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что в Украине зарегистрировано 13 случаев метапневмовируса.

Вспышка нового вируса HMPV недавно была зафиксирована в Китае. По мнению некоторых ученых, он может быть опаснее COVID-19. Также этот вирус был обнаружен в Казахстане.