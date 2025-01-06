Барселона разгромила Мальорку в выездном матче Ла Лиги, увеличив отрыв от Реала

В одном из самых ярких матчей 19-го тура испанской Ла Лиги Барселона разгромила Мальорку в гостях с уверенным счётом 5:1. Эта победа позволила каталонцам увеличить отрыв от ближайшего преследователя — мадридского Реала до четырёх очков. Подробнее об этом и других событиях в Ла Лиге читайте на нашем спортивном портале Sport Pulse.

С самого начала матча Барселона захватила инициативу и открыла счёт уже на 12-й минуте. Точный удар Феррана Торреса вывел команду в лидеры. Казалось, что гости продолжат доминировать, однако Мальорка оказала достойное сопротивление. На 43-й минуте, в конце первого тайма, хозяева поля сумели восстановить равновесие: Ведат Мурики отправил мяч в сетку ворот Марка-Андре тер Штегена и сравнял счёт — 1:1.

После перерыва «сине-гранатовые» показали всю свою мощь и опыт, доказав, что ничья в этом матче — не их вариант. На 56-й минуте Рафинья реализовал пенальти, снова выводя свою команду вперёд. Через 18 минут он же оформил дубль, удачно завершив комбинацию, и увеличив преимущество Барселоны до двух мячей. Суммарный счёт 3:1 явно не устраивал каталонцев, и они продолжали атаковать.

Вскоре к делу подключился и Френки де Йонг, который на 79-й минуте отличился точным выстрелом в угол ворот Мальорки, увеличив разницу до трёх голов. На 84-й минуте ещё один гол в ворота хозяев забил Пау Дельгадо, доведя счёт до разгромного 5:1.

Этот триумф стал важным шагом на пути Барселоны к чемпионскому титулу, ведь победа позволила команде накопить 37 очков, укрепив лидерство в Ла Лиге. Следует напомнить, что у Реала есть в запасе две игры, которые могут изменить картину в чемпионате. Но, несмотря на это, Барселона продолжает показывать отличные результаты под руководством тренера Хави Эрнандеса и на данный момент выглядит фаворитом в гонке за титул.

Главный тренер Барселоны прокомментировал игру, подчеркнув: «Это была важная победа для нас. Мы показали отличный футбол, командный дух и заслуженно победили. Важно не останавливаться на достигнутом и продолжать так же успешно двигаться дальше».

Что касается Мальорки, то несмотря на разгромное поражение, команда остаётся на шестой строчке турнирной таблицы с 24 очками. Для них эта игра, вероятно, станет хорошим уроком перед будущими встречами, в которых команда будет стремиться закрепиться в верхней половине таблицы.

Следующий тур Ла Лиги обещает быть не менее захватывающим, ведь борьба за титул вступает в решающую фазу, и не только Барселона, но и другие лидеры чемпионата продолжают бороться за золотые медали.