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ВМС поразили три вражеских ПВО на юге Украины

ВМС поразили три вражеских ПВО на юге Украины
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Военные моряки за сутки поразили три российских ПВО на юге Украины. Речь о "Панцирь-С1" и ЗРК "ОСА".﻿ Со ссылкой на данные Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как сообщили в ведомстве, Силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины было уничтожено три системы российской противовоздушной обороны. В частности, 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Это произошло за одни сутки.

Три за сутки. ВМС поразили еще одну систему ПВО россиян на юге Украины
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", - заявили в ВМС.

Напомним, сегодня ВМС уже сообщали о том, что в Херсонской области украинские военные уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

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