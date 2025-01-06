ВМС поразили три вражеских ПВО на юге Украины

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Военные моряки за сутки поразили три российских ПВО на юге Украины. Речь о "Панцирь-С1" и ЗРК "ОСА".﻿ Со ссылкой на данные Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как сообщили в ведомстве, Силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины было уничтожено три системы российской противовоздушной обороны. В частности, 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Это произошло за одни сутки.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе" , - заявили в ВМС.

Напомним, сегодня ВМС уже сообщали о том, что в Херсонской области украинские военные уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".