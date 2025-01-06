Солдаты КНДР выгоняют жителей Курщины из домов - InformNapalm

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В поселке Махновка Курской области солдаты КНДР выгоняют из домов местных жителей. Об этом сообщили в международном разведывательном сообществе InformNapalm со ссылкой на военных, которые вели наблюдение из дронов, сообщает Новое время.

Северокорейцы, которых диктатор КНДР Ким Чен Ын отправил в Россию для участия в войне против Украины, выгоняли россиян, чтобы скрыться в их домах, отметили аналитики.

"При этом местные пожилые люди оставались на холоде, а их дома становились укрытием для северокорейских солдат" , - прокомментировали в IN.

InformNapalm/Telegram

Аналитики подчеркнули, что на кадрах именно военнослужащие Северной Кореи, а не российские солдаты из Бурятии.

«Нам четко подтвердили, что ошибки быть не могут и если бы это делали российские морпехи, которые бы попали на видео, то эти данные были бы представлены с указанием на них. Но в данном случае речь идет именно о военных КНДР» , — отметили в разведывательном сообществе.

Военные, которые предоставили эти кадры, подчеркнули, что точно знают, что это были корейцы, а не русские.

«Не только по характерным внешним признакам, но и по другим разведывательным данным. На сдержаниях, которые мы просматривали, было хорошо видно, что это корейцы, также мы знаем, что они действовали в том районе и несли значительные потери» , — процитировали в InformNapalm военных, от которых получили кадры.

Украинские защитники предположили, что таким образом северокорейские военные пытаются избежать смерти от дронов.