На Винничине пограничники остановили "дайверов", которые планировали переплыть Днестр

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В Винницкой области ГПСУ задержала две машины, которые перевозили мужчин в гидрокостюмах.﻿ Со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Работники Могилев-Подольского отряда на одной из дорог приграничья задержали два автомобиля, в которых находились организаторы и четверо мужчин из Киевской и Харьковской областей.

Как отмечается, мужчины, одетые в гидрокостюмы и оснащенные ластами, планировали пересечь Днестр. Инструкции для осуществления нелегального пересечения они получили через соцсети.

Один из автомобилей, управляемый жителем Черкасской области, выполнял роль разведчика, проверяя маршрут. Во время задержания водитель пытался убежать, но пограничники быстро его догнали.

На задержанных мужчин составлены протоколы по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы"). Водителям инкриминируют преступление по ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу").