СБУ разоблачила агентов РФ, которые планировали теракт среди военных на Киевщине

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Контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт, который российские спецслужбы планировали совершить в Киевской области. Были задержаны четыре участника агентурной сети РФ. Со ссылкой на СБУ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным СБУ, российские агенты готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

Следствие установило, что самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке. Этот рюкзак на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца. Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку как только юноша зайдет в помещение.

Стоит заметить, что агент РФ, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что СВП взорвут после того, как он выйдет из здания. Благодаря действиям контрразведки СБУ удалось заблаговременно разоблачить планы российских агентов и предотвратить теракт.

В результате несовершеннолетнего террориста и 3-х других агентов, причастных к планированию этого преступления, задержаны.

"Этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри Сил обороны, когда один "военный" взрывает других в знак протеста" , - рассказали в СБУ.

Следователи выяснили, что все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из РФ.

При этом одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму. Другой участник - 19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму с "начального тайника" в схрон, где их забрал 16-летний агент.

А саму взрывчатку обустроили 2 жительницы Винницкой области. Россияне предоставили им видеоинструкцию и те сделали взрывное устройство и спрятали его в определенном месте. Во время обыска у одной из агенток изъято 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.