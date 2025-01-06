Гетманцев отметил сокращение иностранных инвестиций в Украину

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За 11 месяцев 2024 года прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 14% в годовом измерении. Об этом, ссылаясь на данные НБУ, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Новое время.

Львиную долю прямых иностранных инвестиций (75% в 2023 году, 64% за 11 месяцев 2024 года) составляет реинвестированная прибыль.

В целом, с января по конец ноября 2024 года платежный баланс Украины сведен с дефицитом $3, 1 млрд, против профицита в $8, 4 млрд за аналогичный период 2023-го.

Он добавил, что с учетом декабрьских рекордных поступлений внешнего официального финансирования от партнеров (+$9,2 млрд) и таких же рекордных интервенций НБУ на поддержку курса (-$5,3 млрд), а также тенденций во внешней торговле, по итогам 2024 года сальдо платежного баланса будет близким к нулю.

«Это можно считать хорошими результатом как для полномасштабной войны и является одним из признаков макрофинансовой устойчивости» , — резюмировал Гетманцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила половину средств, выделенных США с начала полномасштабной войны.