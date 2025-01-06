Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ отложила визит в Грузию

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В понедельник, 6 января, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию, который был запланирован на 8-10 января.﻿ Об этом она написала в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Как заявила Каума, она решила отложить визит в Грузию до того времени, когда "привлечение ОБСЕ будет наиболее эффективным".

"Мы по-прежнему готовы выслушать все голоса и предложить помощь в выполнении рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ" , – акцентировала она.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала это решение.

"Грузинский народ благодарен вам за то, что вы принимаете во внимание беспокойство и надежды грузинской демократии. Мы нуждаемся в ОБСЕ больше, чем когда-либо! И новых выборах!" , – заявила она.

Заметим, накануне, 5 января, три оппозиционные грузинские коалиции – "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" – призвали президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ отложить визит в Грузию в связи с ситуацией в стране.

В своем заявлении оппозиция акцентировала, что визит Каумы грузинские власти используют для своей легитимации, "что еще больше усложняет положение демократических сил и гражданского общества".

Напомним, ранее оппозиция Грузии обвиняла "Грузинскую мечту" в использовании визита генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе в пропагандистских целях.

Как известно, в Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили и фактического отказа действующей власти от евроинтеграции.