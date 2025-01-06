В декабре украинцы накопили 436 млн грн по программе Национального кэшбека – Минэкономики

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За декабрь 2024 украинцы накопили 436 млн грн по программе «Национальный кэшбек», что на 180 млн грн больше, чем в ноябре, сообщает Укринформ.

"Программа "Национальный кэшбек" демонстрирует стабильную динамику роста. В декабре украинцы накопили 436 миллионов гривен кэшбека, что почти на 50 миллионов больше, чем государство выплатило кэшбеку за предыдущие три месяца вместе взятые" , - отметила первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что активными пользователями программы являются 4,5 млн граждан, которые уже активировали карточки для будущих выплат кэшбека в приложении "Действие".

Самыми активными участниками программы остаются молодые люди в возрасте до 45 лет – 57,4% от всех пользователей. 3% – женщины, 37,7% – мужчины.

Также возросло количество производителей, присоединившихся к программе – 1665, а кэшбек доступен на 360 тысяч товаров украинского производства.