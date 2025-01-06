Страны Балтии и Польша вложат 600 млн евро в защиту энергетической инфраструктуры

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Страны Балтии и Польша планируют вложить в защиту передающих сетей 600 млн евро, а также разработать меры по выявлению и отражению атак беспилотников, сообщает Европейская правда.

Как отметил эстонский вещатель ERR, операторы основных передающих сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши составили список различных проектов стоимостью около 600 млн евро, направленных на повышение безопасности важнейшей энергетической инфраструктуры.

Председатель правления эстонской энергетической компании Elering Калле Килк ожидает, что проекты получат поддержку со стороны фонда сплочения Европы.

В проектах акцентируется на мероприятиях, которые помогают предотвратить все виды атак. Килк отметил, что понадобится большая защита, например, от беспилотников.

"Компания Elering хочет создать возможность как для обнаружения, так и для отражения (атак) дронов" , – подчеркнул он.

По его словам, "у нас есть несколько хороших идей на этот счет, и мы достаточно тесно контактируем с учреждениями, обсуждаем с ними различные варианты, и уже хорошо продвинулись в этом вопросе".

Килк подчеркнул, что под пристальным наблюдением будут находиться три высоковольтные воздушные линии между Эстонией и Латвией. Некоторые из проектов связаны с наблюдением за подводной инфраструктурой.

Как сказал Килк, общая стоимость проектов 600 млн евро, и это предварительная сумма.

Он подтвердил, что около трети средств будет направлено в Эстонию, а большая часть остальных средств будет распределена между Латвией и Литвой, а часть инвестиций будет направлена в Польшу.

Отметим, в Латвии фиксируют активность различных типов российских военных летательных аппаратов. В частности, страна уже развернула вблизи восточных границ дополнительные радары и мобильные группы ПВО.

Литва в октябре получила первые боевые дроны от своих производителей – для себя и Украины, а также финансово поддерживает производство украинских дальнобойных БПЛА.