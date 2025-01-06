Президент Азербайджана о катастрофе самолета: Вина лежит на представителях РФ

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Вина за авиакатастрофу пассажирского самолета Embraer 190 лежит на российских представителях. Баку требует справедливости и наказания виновных.﻿ Об этом заявил президента Азербайджана Ильхам Алиев, которого цитирует Vesti.az, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения" , - заявил Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что сейчас продолжается расшифровка черных ящиков и уже, возможно, в ближайшее время станут известны предварительные результаты.

"И это (расшифровка черных ящиков, - ред.), естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней" , - отметил он.

Авиакатастрофа в Казахстане

25 декабря в аэропорту казахского города Акау разбился самолет Embraer 190, в результате чего погибли 38 человек. Известно, что самолет трижды пытался сесть в Грозном, Чечня, но не смог этого сделать. После этого он направился в Казахстан.

После авиакатастрофы российская сторона озвучивала ряд версий: столкновение с птицами, плотный туман, взрыв кислородного баллона на борту. По словам Алиева, самолет получил повреждения в результате обстрела с земли.