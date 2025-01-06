Будут судить экскомандира ТрО "Юг", который заставлял подчиненных строить имение

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Завершено досудебное расследование в отношении бывшего командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом. Об этом заявили в ДБР, сообщает Левый берег.

Обвинительный акт направлен в суд.

В 2023 году чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Они более года строили дом, получая при этом доплаты якобы за выполнение боевых задач на передовой.

dbr.gov.ua

Чиновник в настоящее время уволен из ВСУ и обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Командующего разоблачили летом прошлого года.