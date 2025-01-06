ВСУ прошли 2,7 км за первый день нового наступления на Курщине - аналитики

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Украинские войска, по всей вероятности, прошли с боями 2,7 км за первый день нового наступления в Курской области страны-агрессора РФ. Об этом информирует OSINT-аналитик с псевдонимом Def Mon, сообщает Новое время.

Def Mon в своей публикации сослался на геолоцированные кадры, обнародованные российскими пропагандистами из РИА Новости. В опубликованном ими ролике утверждалось, что армия страны-агрессора РФ «отражала атаки ВСУ в Курской области».

x.com/DefMon3

На кадрах можно увидеть боевые действия к востоку от хутора Бердин и на западе поселка Новосотницкий — эти населенные пункты расположены рядом.

x.com/DefMon3

x.com/DefMon3

Карта, опубликованная в сводке Института изучения войны (ISW) за 5 января, также свидетельствует о том, что украинские военнослужащие продвинулись в южной части Бердина и дошли до дороги, которая соединяет его с Новосотницким.

Def Mon отметил, что пока неизвестно, удалось ли бойцам ВСУ закрепиться на новых позициях в Курской области.

5 января появилась информация о начале нового наступления украинских сил в отдельных районах Курской области.

Позже факт наступления косвенно подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и прямо подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как подтвердили аналитики Института изучения войны, украинские войска действительно возобновили наступательные действия в Курской области РФ по меньшей мере на трех участках и достигли тактических продвижений